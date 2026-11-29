В воскресенье, 29 ноября, в рамках 12-го тура АПЛ прошло мерсисайдское дерби.

Уже на пятой минуте Собослаи открыл счет точным ударом в нижний угол. Ливерпуль продолжал давить, но спустя 20 минут пропустил довольно глупый гол.

После подачи углового мяч попал во Фримпонга и отрикошетил в ворота мерсисайдцев. До конца тайма гости так и не нашли ответ на автогол.

Всю вторую половину игры Ливерпуль доминировал и создавал моменты, но ударам не хватало точности. Эвертон так же не забывал огрызаться, но также не добился успеха и поделил очки со своими соседями.

Статистика матча Эвертон - Ливерпуль 12-го тура АПЛ

Эвертон - Ливерпуль 1:1

Голы: Фримпонг (автогол), 25 - Собослаи, 5

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 1.50

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 14 - 21

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 5 - 9

Фолы: 13 - 8

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