Эвертон с Миколенко добыл очки в мерсисайдском дерби
В воскресенье, 29 ноября, в рамках 12-го тура АПЛ прошло мерсисайдское дерби.
Уже на пятой минуте Собослаи открыл счет точным ударом в нижний угол. Ливерпуль продолжал давить, но спустя 20 минут пропустил довольно глупый гол.
После подачи углового мяч попал во Фримпонга и отрикошетил в ворота мерсисайдцев. До конца тайма гости так и не нашли ответ на автогол.
Всю вторую половину игры Ливерпуль доминировал и создавал моменты, но ударам не хватало точности. Эвертон так же не забывал огрызаться, но также не добился успеха и поделил очки со своими соседями.
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль 12-го тура АПЛ
Эвертон - Ливерпуль 1:1
Голы: Фримпонг (автогол), 25 - Собослаи, 5
Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 1.50
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 14 - 21
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 5 - 9
Фолы: 13 - 8
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