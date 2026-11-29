НБА: Хьюстон разгромил Филадельфию, Оклахома уступила Милуоки, победы Орландо и Бруклина
В ночь на воскресенье, 29 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого команды провели пять матчей.
Результаты матчей НБА за 28 ноября
Вашингтон — Орландо — 91:116 (21:30, 17:38, 30:27, 23:21)
Вашингтон: Янг (19 + 7 передач), Джей. Дибантса (16), Кулибали (15), Джордж (13), Сарр (9) — старт; Джонсон (7), Райли (6), Эйтон (4 + 7 подборов), Менн (2), Миддлтон (0), Гилл (0), Каррингтон (0).
Орландо: Вагнер (23 + 6 передач), Картер-младший (17 + 7 подборов), Саггс (11 + 8 подборов + 11 передач), Бейн (7), Битадзе (4 + 11 подборов + 4 блок-шота) — старт; да Силва (22), Картер (17), Вучевич (15 + 9 подборов), Кейн (0), Моралес (0), Ричардсон (0).
Шарлотт — Бруклин — 116:118 (21:39, 29:34, 38:23, 28:22)
Шарлотт: Уайт (37), Рид (27), Калкбреннер (8), Миллер (4), Джеймс (2) — старт; Аллен (16), Штайнбах (10 + 10 подборов), Вильямс (7), Андерсон (5 + 8 передач), О’Нил (0).
Бруклин: Рэндл (28 + 5 потерь), Портер-младший (23 + 7 подборов), Шарп (19 + 12 подборов), Браун-младший (9), Вулф (3) — старт; Демин (16), Клоуни (8), Нельсон (6), Эллис (6).
Чикаго — Индиана — 108:107 (21:32, 29:26, 28:26, 30:23)
Чикаго: Бузелис (22 + 7 подборов), Хилд (19 + 8 передач), Джонс (19 + 8 передач), Смит (9 + 12 подборов), Окоро (4) — старт; Хокинс (10), Клекстон (7), Свейн (7), Эссанге (6), Вильямс (5).
Индиана: Убре-младший (19), Несмит (19), Сиакам (14), Зубац (14 + 16 подборов), Нембхард (9 + 9 передач) — старт; Топпин (15), Джей. Макконнелл (8), Нэнс-младший (4), Вокер (3), Слоусон (2).
Милуоки — Оклахома — 119:111 (27:26, 31:38, 34:18, 27:29)
Милуоки: Роллинс (28 + 6 передач), Беррис (20 + 7 подборов), Тернер (8), Трент-младший (4), Амент (2 + 7 подборов) — старт; Вейр (30 + 13 подборов), Дьенг (13 + 9 подборов + 9 передач), Нэнс (9), Джей. Грин (5).
Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Митчелл (24 + 6 передач), Пиви (6 + 9 подборов), Стиртц (6), Хартенштайн (2 + 12 подборов) — старт; Карузо (13), Маккейн (9), Клиффорд (9), Вильямс (8), Дикс (3), Барнхайзер (0).
Хьюстон — Филадельфия — 131:93 (36:26, 26:24, 31:25, 38:18)
Хьюстон: Шенгюн (21 + 7 подборов), Томпсон (20), Смит-младший (17), Дюрант (16), Ванвлит (13) — старт; Исон (15), Шеппард (9 + 6 передач), Смарт (6 + 6 передач), Торнтон (6), Тейт (2), Кроуфорд (2), Капела (2), Богданович (2), Тшибве (0).
Филадельфия: Макси (17 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (14), Джей. Эджком (14 + 7 передач), Бона (8 + 7 подборов), Вокер (6) — старт; Рупер (10 + 7 подборов), Симонс (9), Филон-младший (8), Эдвардс (3), Фалл (2), Лав (2).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!