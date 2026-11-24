НБА: победы Мемфиса, Портленда, Индианы и Хьюстона, Миннесота набрала 142 очка
В ночь на вторник, 24 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого команды провели десять матчей.
Результаты матчей НБА за 23 ноября
Шарлотт — Мемфис — 111:117 (32:28, 28:34, 22:27, 29:28)
Шарлотт: Рид (24), Уайт (21), Миллер (20 + 5 потерь + 3 блок-шота), Диабате (10 + 10 подборов), Джеймс (5) — старт; Андерсон (25), Штайнбах (3), Лайам (3), О’Нил (0), Салун (0), Калкбреннер (0).
Мемфис: Джером (29 + 5 потерь), Кауард (16 + 9 подборов), Мюррей (9), Веллс (8), Иди (8 + 11 подборов) — старт; Спенсер (24), Стюарт (11), Проспер (6), Хендрикс (3), Смолл (3), Пост (0).
Филадельфия — Портленд — 111:128 (32:30, 37:39, 23:32, 19:27)
Филадельфия: Джеймс (23), Макси (22), Браун (20), Эджкомб (12 + 7 подборов + 7 передач), Уокер (10) — старт; Барлоу (6), Эдвардс (5), Бона (4), Симонс (3), Вейд (2), Колдуэлл-Поуп (2), Филон-младший (2).
Портленд: Авдия (31 + 7 передач + 5 потерь), Лиллард (18), Клинган (15 + 18 подборов), Камара (5), Сиссоко (5) — старт; Холидей (18), Хендерсон (17), Кент (9), Уильямс III (6), Тоньє (2), Хансень (2), Поттер (0), Карлсон (0).
Индиана — Оклахома — 125:120 (27:27, 29:24, 40:40, 29:29)
Индиана: Сиакам (20 + 8 подборов), Убре-младший (20), Нембхард (15 + 6 передач), Зубац (14 + 15 подборов), Смит (6 + 6 передач) — старт; Топпин (17), Слоусон (16 + 10 подборов + 4 блок-шота), Джексон (9), Уокер (4 + 8 подборов), Браун (4), Нэнс-младший (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (38 + 7 передач), Хартенштайн (18 + 9 подборов), Маккейн (13), Митчелл (12), Пиви (7) — старт; Уильямс (20 + 9 подборов), Барнхайзер (7), Стиртц (5 + 9 подборов), Клиффорд (0), Дикс (0).
Торонто — Милуоки — 111:116 (28:28, 25:21, 27:36, 31:31)
Торонто: Барнс (31 + 8 передач + 4 блок-шота), Пельтль (15 + 10 подборов), Волтер (15), Куикли (13 + 6 передач), Грейвз (7) — старт; Беттл (13), Шед (11 + 6 передач), Меррей-Бойлс (6 + 10 подборов), Джексон-Дейвис (0), Мартин (0).
Милуоки: Хирро (32 + 8 передач), Тернер (27 + 11 подборов), Кузма (18), Роллинс (6), Хакес-младший (3) — старт; Беррис (14 + 10 подборов), Вейр (9 + 3 блок-шота), Амент (7), ЛеВерт (0), Трент-младший (0), Джей. Грин (0), Якучионис (0).
Миннесота — Бруклин — 142:116 (41:28, 33:33, 41:30, 27:25)
Миннесота: Макдэниелс (34 + 10 подборов + 6 передач), Досунму (23), Болл (17), Куминга (15), Гобер (7) — старт; Шеннон-младший (17), Хайленд (14 + 6 передач), Лайлс (9), Пуллин (4), Эванс (2), Брум (0), Уильямс (0), Берингер (0 + 4 блок-шота).
Бруклин: Рэндл (29 + 5 потерь), Браун-младший (17 + 7 передач + 6 потерь), Портер-младший (11), Вулф (11), Шарп (6 + 7 передач) — старт; Клоуни (13), Вагнер (11), Демин (10), Эллис (6), Нельсон (2), Майнотт (0), Мэнн (0).
Чикаго — Кливленд — 122:108 (27:30, 45:20, 21:39, 29:19)
Чикаго: Хилд (17), Бузелис (15), Окоро (12), Смит (11), Гидди (4 + 11 передач) — старт; Хокинс (19), Джонс (16 + 9 передач), Селлерс (9), Уильямс (7), Эссанге (6), Клекстон (6).
Кливленд: Митчелл (28), Харден (21 + 7 потерь), Аллен (16), Меррилл (12), Уотсон (8 + 10 подборов + 6 блок-шотов) — старт; Томас (13), Хезонья (4), Проктор (4), Омиер (2), Брайант (0), Тайсон (0).
Нью-Орлеан — Финикс — 119:123 (35:31, 19:25, 29:23, 26:30, 10:14)
Нью-Орлеан: Уильямсон (25 + 6 потерь), Мерфи III (9 + 9 подборов), Джонс (7), Фирс (7 + 7 подборов + 11 передач), Мисси (4 + 8 подборов) — старт; Пул (28), Бей (21), Куин (11 + 9 подборов + 5 потерь), Маткович (5), Макгауэнс (2).
Финикс: Грин (25), Букер (22 + 8 передач), Брукс (16 + 7 передач), Бриджес (14 + 11 подборов), Игодаро (7) — старт; Гиллеспи (18), Малуач (8), Гудвин (6), Кеннард (4), Данн (3).
Хьюстон — Клипперс — 116:104 (25:15, 22:28, 38:32, 31:29)
Хьюстон: Дюрант (32 + 9 подборов), Шенгюн (20 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Томпсон (20), Смит-младший (13), Ванвлит (6) — старт; Айсон (10), Шеппард (5), Адамс (4), Смарт (4), Богданович (2).
Клипперс: Гарленд (26 + 8 передач), Хачимура (19), Ингрэм (16 + 7 подборов), Джонс-младший (7), Лопес (3) — старт; Данн (9), Струс (8), Джексон (6), Сэндерс (6), Конан Нидерхаузер (2), Ваглер (2), Миллер (0).
Лейкерс — Юта — 109:94 (30:20, 23:22, 25:35, 31:17)
Лейкерс: Дончич (28 + 8 передач), Ларевия (15 + 10 подборов), Тайбулл (14), Кесслер (10 + 12 подборов), Граймс (9 + 8 передач) — старт; Секстон (12), Уильямс (9), Карр (9), Мамукелашвили (2), Вандербилт (1).
Юта: Бейли (18), Джордж (14), Петерсон (13), Грин (8), Бамба (6 + 7 подборов) — старт; Филиповски (21 + 12 подборов), Сенсабо (6), Михайлюк (4), Коллиер (4), Ингрэм (0), Айду (0), Окоги (0), Бафкин (0).
Сакраменто — Сан-Антонио — 107:123 (28:19, 23:41, 23:32, 33:31)
Сакраменто: Сабонис (20 + 12 подборов + 8 передач), Лавин (18), Хантер (15 + 7 подборов + 8 передач), Меррей (14), Акафф-младший (12) — старт; Монк (15), Ачиува (9), Блэк (3), Плоуден (1), Карабан (0), Кардвелл (0 + 7 подборов), Винсент (0), Шарп (0).
Сан-Антонио: Кастл (28 + 8 подборов + 11 передач), Шампани (22 + 7 подборов), Корнет (18 + 11 подборов), Васселл (16), Барнс (9) — старт; Джонсон (12), Рид-младший (7 + 7 подборов), Маклафлин (6), Гиллеспи (3), Джонс Гарсия (2), Брайант (0), Браун (0).
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