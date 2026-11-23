Бывший игрок Ан-Насра и дважды чемпион Саудовской Аравии Хуссейн Аль-Сулеймани заявил, что Криштиану Роналду вредит клубу.

По словам бывшего футболиста, сейчас португальский форвард только мешает клубу из-за собственного рекорда.

Аль-Сулеймани не отрицает величие Роналду, но подчеркивает, что оно осталось в прошлом. А сейчас клубу нужен сильный нападающий, который поможет в борьбе за трофеи.

Все знают, в чем проблема Ан-Насра, но закрывают на это глаза. Все согласятся с тем, что Роналду был великим игроком и все такое, но если абстрагироваться от этого, то вопрос состоит в том, полезен ли он команде на данный момент, особенно в официальных матчах? Забивать – не единственная работа нападающего, у него есть и другие задачи. Нельзя забивать, а потом быть слабым звеном команды до конца игры. Мы говорим о технической стороне вопроса. Роналду – отличный игрок, но он больше не в состоянии делать разницу. Ан-Насру нужен нападающий, который умеет принимать решения самостоятельно, а не просто присутствует на поле все 90 минут. Честно говоря, пусть болельщики Ан-Насра позволят Роналду забить свой 1000-й гол, и мы покончим с этим

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