ЛНЗ - Полесье 1:1: обзор матча и результат игры 23.11.2026
В понедельник, 23 ноября, ЛНЗ встречался на своем поле с Полесьем в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Соперники не смогли определить победителя в противостоянии, обменявшись голами и завершив поединок ничьей 1:1.
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ЛНЗ удалось повести в матче уже в дебюте после ошибки вратаря Полесья Евгения Волынца. На шестой минуте голкипер житомирян неудачно выбил мяч прямо на Папа Ндиага, который отдал в центр на Геннадия Пасича, а тот спокойно низом отправил его в сетку.
Отыграться гости смогли только в начале второго тайма благодаря индивидуальным действиям Владислава Велетня. После розыгрыша углового вингер "волков" сместился с левого края ближе к центру и ударом из-за пределов штрафной положил мяч в дальний нижний угол.
Вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги. Вынужденная пауза длилась более часа, а после возобновления игры ничейный результат до конца поединка остался неизменным.
Полесье с 29 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая на один балл от лидирующего Шахтера и сыграв на один матч меньше. ЛНЗ идет на шестой строчке, имея в своем активе 19 пунктов.
Статистика матча ЛНЗ - Полесье 13-го тура чемпионата Украины
ЛНЗ - Полесье 1:1
Голы: Пасич, 6 - Велетень, 56
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 6 - 6
Фолы: 14 - 7
ЛНЗ: Ледвий - Роман, Слюбик, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Якубу - Кузык, Ндиага (Пастух, 69), Пасич (Твердохлиб, 90).
Полесье: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский - Андриевский (Шепелев, 88), Бабенко, Эмерллаху (Федор, 74) - Назаренко (Андраде, 74), Краснопир (Гайдучик, 74), Велетень (Брагару, 88).
Предупреждения: Ндиага - Сарапий.
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