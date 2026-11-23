В понедельник, 23 ноября, ЛНЗ встречался на своем поле с Полесьем в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить победителя в противостоянии, обменявшись голами и завершив поединок ничьей 1:1.

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ЛНЗ удалось повести в матче уже в дебюте после ошибки вратаря Полесья Евгения Волынца. На шестой минуте голкипер житомирян неудачно выбил мяч прямо на Папа Ндиага, который отдал в центр на Геннадия Пасича, а тот спокойно низом отправил его в сетку.

Отыграться гости смогли только в начале второго тайма благодаря индивидуальным действиям Владислава Велетня. После розыгрыша углового вингер "волков" сместился с левого края ближе к центру и ударом из-за пределов штрафной положил мяч в дальний нижний угол.

Вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги. Вынужденная пауза длилась более часа, а после возобновления игры ничейный результат до конца поединка остался неизменным.

Полесье с 29 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая на один балл от лидирующего Шахтера и сыграв на один матч меньше. ЛНЗ идет на шестой строчке, имея в своем активе 19 пунктов.

Статистика матча ЛНЗ - Полесье 13-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Полесье 1:1

Голы: Пасич, 6 - Велетень, 56

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 6 - 6

Фолы: 14 - 7

ЛНЗ: Ледвий - Роман, Слюбик, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Якубу - Кузык, Ндиага (Пастух, 69), Пасич (Твердохлиб, 90).

Полесье: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский - Андриевский (Шепелев, 88), Бабенко, Эмерллаху (Федор, 74) - Назаренко (Андраде, 74), Краснопир (Гайдучик, 74), Велетень (Брагару, 88).

Предупреждения: Ндиага - Сарапий.

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