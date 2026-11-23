Тренер Атлетико установил рекорд по количеству побед в испанском национальном первенстве.

Атлетико накануне в гостевом матче 13-го тура чемпионата Испании разгромил со счетом 3:0 Хетафе.

Этот результат позволил главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне установить рекорд по количеству побед в Ла Лиге - теперь на счету аргентинского специалиста их 345, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Для достижения этого показателя 56-летнему тренеру потребовалось 567 матчей в испанском первенстве. Также под его руководством мадридская команда 123 раза сыграла вничью и потерпела 99 поражений в чемпионате. Процент побед составляет почти 61%.

По количеству побед в Ла Лиге Симеоне превзошел Луиса Арагонеса, который выиграл 344 из 757 матчей, работая с рядом клубов: Атлетико, Барселоной, Эспаньолом, Валенсией, Севильей, Бетисом, Мальоркой и Овьедо.

DIEGO PABLO SIMEONE ❤️🤍 Técnico con más victorias en la historia de LaLiga. https://t.co/C5mGPpqI1f — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

Напомним, что Симеоне возглавляет Атлетико с декабря 2011 года. Аргентинский тренер дважды приводил "матрасников" к чемпионству, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

На данный момент Атлетико занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко в 13 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике стал рекордсменом ПСЖ по количеству побед.

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