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Футбол

Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге

В Испании отметили игру украинского голкипера Реала в Эль Класико.
Вчера, 22:18       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Сейв украинского голкипера Андрея Лунина в матче десятого тура Ла Лиги с Барселоной претендует на звание лучшего по итогам октября.

Напомним, что в Эль Класико "сливочные" с дублем Килиана Мбаппе одержали победу со счетом 2:1, а ворота мадридской команды в этом поединке защищал украинец.

Читай также: Реал с дублем Мбаппе вырвал победу в Эль-Классико

На 66-й минуте матча украинский вратарь совершил фантастический сейв, достав мяч после удара головой в упор от Жерара Мартина, который замыкал подачу углового.

Для Лунина матч с Барселоной стал первым в этом сезоне. Украинец заменил в воротах Реала основного голкипера Тибо Куртуа, который пропускал Эль Класико из-за гриппа. Доигрывал поединок с каталонцами украинский голкипер с капитанской повязкой после замены Федерико Вальверде на 62-й минуте.

Ранее сообщалось, что Реал официально извинился за высказывания Килиана Мбаппе о меме с Мао Цзэдуном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин

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