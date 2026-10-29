Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге

В Испании отметили игру украинского голкипера Реала в Эль Класико.

Сейв украинского голкипера Андрея Лунина в матче десятого тура Ла Лиги с Барселоной претендует на звание лучшего по итогам октября.

Напомним, что в Эль Класико "сливочные" с дублем Килиана Мбаппе одержали победу со счетом 2:1, а ворота мадридской команды в этом поединке защищал украинец.

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На 66-й минуте матча украинский вратарь совершил фантастический сейв, достав мяч после удара головой в упор от Жерара Мартина, который замыкал подачу углового.

🔝🧤 ¡Vota a la 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de octubre en #LALIGAEASPORTS! ✨ Emil Audero ✨ @AndreyLunin13 ✨ Ángel Fortuño https://t.co/sPbuaOYa9y #LALIGASAVEOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA https://t.co/xtpyW26sbw — LALIGA (@LaLiga) October 29, 2026

Для Лунина матч с Барселоной стал первым в этом сезоне. Украинец заменил в воротах Реала основного голкипера Тибо Куртуа, который пропускал Эль Класико из-за гриппа. Доигрывал поединок с каталонцами украинский голкипер с капитанской повязкой после замены Федерико Вальверде на 62-й минуте.

Ранее сообщалось, что Реал официально извинился за высказывания Килиана Мбаппе о меме с Мао Цзэдуном.

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