Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Команды начали встречу с опасных моментов. Уже на второй минуте Шола Огундана воспользовался ошибкой соперника и вышел один на один с Дмитрием Ризныком, однако затянул с ударом и упустил возможность открыть счет. Динамо активно действовало в центре поля, но постепенно Шахтер стал чаще угрожать воротам Георгия Бущана.

На 19-й минуте голкипер киевлян едва не допустил результативную ошибку при обработке передачи от защитника, однако успел исправиться и опередил готового воспользоваться моментом Олега Очеретько.

Главный эпизод первого тайма произошел на 30-й минуте. Михавко получил прямую красную карточку после столкновения с Очеретько, оставив «Динамо в меньшинстве. Вскоре полузащитник Шахтера также был предупрежден за провокационное поведение.

Численное преимущество помогло донецкой команде усилить давление. На 40-й минуте Бущан перевел на угловой сильный удар Алиссона. А на 43-й минуте Шахтер открыл счет: после подачи с углового голкипер неудачно сыграл на выходе, а Глейкер Мендоса оказался первым на мяче и отправил его в сетку.

В начале второго тайма Бущан спас Динамо после удара Педро Энрике, а Ризнык справился с попыткой Эдуардо Герреро. Однако удержать интригу киевлянам не удалось.

На 74-й минуте Алиссон обыграл Владислава Дубинчака на фланге и выполнил точную передачу на голову Изаки, который отправил мяч в ворота — 2:0.

На 87-й минуте Алиссон поставил точку в матче. Получив передачу в штрафной площади, бразильский вингер спокойно пробил мимо Бущана и установил окончательный счет — 3:0.

Шахтер уверенно прошел Динамо и вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а киевляне завершили выступление в турнире.

Кубок Украины. 1/8 финала

Шахтер — Динамо Киев — 3:0

Голы: Мендоса, 43, Изаки, 74, Алиссон, 87.

Шахтер: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо (Азарови, 76) — Назарина, Очеретько (Невертон, 76), Марлон Гомес — Алиссон, Элиас (Траоре, 63), Мендоса.

Динамо Киев: Бущан — Сыч (Тымчик, 65), Кендзёра, Михавко, Дубинчак — Бражко, Михайленко (Кабаев, 77) — Шола, Шапаренко (Пихаленок, 77), Волошин (Тиаре, 35) — Пономаренко.

Предупреждения: Педриньо Азеведо, Бондарь, Очеретько, Марлон Гомес, Невертон.

На 30-й минуте был удален Тарас Михавко (Динамо Киев) за неспортивное поведение.

На 90+2-й минуте был удален Алиу Тиаре (Динамо Киев) за грубый фол.

После финального свистка был удален Эдуардо Герреро (Динамо Киев) за неспортивное поведение.

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