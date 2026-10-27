Усик и Канело могут получить доступ к бункерам
По информации World Boxing News, речь идет о возможных мерах защиты спортсменов на фоне угрозы новых атак на территорию Саудовской Аравии.
Canelo and Usyk may have access to underground bunker protection if attacks on Riyadh escalate.⚠️ But what about the fans? What protection do they have if the worst happens? The fight may be worth millions, but no boxing event is worth risking lives. 🇸🇦🥊 https://t.co/r2sJnEZ2w8— World Boxing News (@WorldBoxingNews) October 26, 2026
В последние недели ситуация с безопасностью в регионе обострилась на фоне конфликта с участием поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Саудовские аэропорты подвергались атакам, в том числе аэропорт Эр-Рияда. На этом фоне некоторые спортивные мероприятия в стране отменили или перенесли.
Несмотря на риски, поединок Альвареса с чемпионом WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли пока остается в расписании. Бой должен состояться 31 октября в Эр-Рияде.
26 октября Альварес прибыл в Саудовскую Аравию и заявил, что готов к предстоящему поединку. Ранее мексиканец тренировался в Испании вместе с командой Усика.
Напомним, Хэйни договорился об объединительном бое с Паро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!