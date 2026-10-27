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Усик и Канело могут получить доступ к бункерам

Украинский боксер Александр Усик и мексиканец Сауль Канело Альварес могут получить доступ к подземным укрытиям в Эр-Рияде в случае ухудшения ситуации с безопасностью.
Сегодня, 16:31       Автор: Сергей Носенко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

По информации World Boxing News, речь идет о возможных мерах защиты спортсменов на фоне угрозы новых атак на территорию Саудовской Аравии.

В последние недели ситуация с безопасностью в регионе обострилась на фоне конфликта с участием поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Саудовские аэропорты подвергались атакам, в том числе аэропорт Эр-Рияда. На этом фоне некоторые спортивные мероприятия в стране отменили или перенесли.

Несмотря на риски, поединок Альвареса с чемпионом WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли пока остается в расписании. Бой должен состояться 31 октября в Эр-Рияде.

26 октября Альварес прибыл в Саудовскую Аравию и заявил, что готов к предстоящему поединку. Ранее мексиканец тренировался в Испании вместе с командой Усика.

Напомним, Хэйни договорился об объединительном бое с Паро.

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