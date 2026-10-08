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Канело — Мбилли: объявлен полный кард вечера с четырьмя титульными боями

Стала известна полная программа вечера бокса, главным событием которого станет поединок Сауля Канело Альвареса и Кристиана Мбилли.
Вчера, 23:50       Автор: Сергей Носенко
Канело Альварес / Getty Images
Канело Альварес / Getty Images

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес встретится с обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли.

Организаторы объявили полный кард шоу Mexico vs The World, в который войдут десять поединков.

Помимо главного боя, еще в трех встречах на кону будут чемпионские пояса:

  • Сауль Альварес — Кристиан Мбилли — титул WBC во втором среднем весе.
  • Хайме Мунгия — Никита Зон — титул WBA во втором среднем весе.
  • Рафаэль Эспиноса — Лоренцо Парра — титул WBO в полулегком весе.
  • Линдольфо Дельгадо — Артур Биярсланнов — вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.
  • Давид Пикассо — Карл Джеймс Мартин — второй легчайший вес.
  • Рейто Цуцуми — Раймундо Рохас — второй полулегкий вес.
  • Султан Альмохаммед — Эрик Вильегас — второй полулегкий вес.
  • Бек Нурмаганбет — Маркос Васкес — второй средний вес.
  • Карлос Эмилиано — Флавиус Бя — средний вес.
  • Брайан Леон — Эктор Агирре — второй средний вес.

В рамках вечера состоятся четыре титульных поединка.

Для Альвареса бой с Мбилли станет первым после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда мексиканец лишился чемпионских поясов в четырех основных версиях.

Мбилли подходит к поединку с впечатляющим рекордом — 29 побед в 30 боях.

Напомним, ранее Усик показал совместную тренировку с Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канело альварес

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