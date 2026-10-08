Канело — Мбилли: объявлен полный кард вечера с четырьмя титульными боями
31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес встретится с обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли.
Организаторы объявили полный кард шоу Mexico vs The World, в который войдут десять поединков.
Помимо главного боя, еще в трех встречах на кону будут чемпионские пояса:
- Сауль Альварес — Кристиан Мбилли — титул WBC во втором среднем весе.
- Хайме Мунгия — Никита Зон — титул WBA во втором среднем весе.
- Рафаэль Эспиноса — Лоренцо Парра — титул WBO в полулегком весе.
- Линдольфо Дельгадо — Артур Биярсланнов — вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.
- Давид Пикассо — Карл Джеймс Мартин — второй легчайший вес.
- Рейто Цуцуми — Раймундо Рохас — второй полулегкий вес.
- Султан Альмохаммед — Эрик Вильегас — второй полулегкий вес.
- Бек Нурмаганбет — Маркос Васкес — второй средний вес.
- Карлос Эмилиано — Флавиус Бя — средний вес.
- Брайан Леон — Эктор Агирре — второй средний вес.
В рамках вечера состоятся четыре титульных поединка.
Для Альвареса бой с Мбилли станет первым после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда мексиканец лишился чемпионских поясов в четырех основных версиях.
Мбилли подходит к поединку с впечатляющим рекордом — 29 побед в 30 боях.
Напомним, ранее Усик показал совместную тренировку с Альваресом.
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