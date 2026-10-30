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Канело и Мбилли подерутся за огромные деньги

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес получит гарантированные 47 миллионов долларов за поединок против Кристиана Мбилли.
Сегодня, 10:46       Автор: Сергей Носенко
Канело и Мбилли / Getty Images
Канело и Мбилли / Getty Images

Бой состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для 36-летнего Альвареса это будет первое выступление после поражения Теренсу Кроуфорду в сентябре прошлого года.

Как сообщает BoxingScene, гарантированный гонорар мексиканца составит 47 миллионов долларов. Эта сумма не учитывает возможные дополнительные выплаты за продажи платных трансляций (PPV), доходы от продажи билетов и другие коммерческие поступления.

Мбилли, который владеет чемпионским поясом WBC во втором среднем весе, должен получить гарантированные 9 миллионов долларов. При этом французский боксер также сможет рассчитывать на дополнительный доход.

Предыдущий бой Канело провел против Теренса Кроуфорда. В сентябре 2025 года мексиканец потерпел поражение единогласным решением судей и лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

По данным Celebrity Net Worth, совокупные заработки Альвареса за карьеру, включая рекламные контракты и спонсорские соглашения, оцениваются более чем в 800 миллионов долларов. Кроме того, его соглашение с Турки Аль-Шейхом на четыре поединка оценивается более чем в 300 миллионов долларов. После боя с Мбилли у мексиканца останется еще один поединок в рамках этого контракта.

Напомним, тем временем Арум подтвердил новое сотрудничество с Ломаченко.

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