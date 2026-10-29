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Футбол

Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику

Украинец эффектно положил мяч в девятку в кубковом поединке.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В четверг, 29 октября, Бенфика встречается на своем поле с Жил Висенте в четвертьфинальном матче Кубка португальской лиги.

Украинский полузащитник лиссабонцев Георгий Судаков вышел на эту игру в стартовом составе и ближе к концу первого тайма удвоил преимущество своей команды.

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На 40-й минуте после прострела с фланга и отскока от соперника украинец из-за пределов штрафной эффектно отправил мяч в правую девятку.

Ворота Бенфики в этом поединке защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Для Судакова этот гол стал вторым в сезоне за Бенфику. Также на счету украинского хавбека одна результативная передача в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Артем Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии.

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