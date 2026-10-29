Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику

Украинец эффектно положил мяч в девятку в кубковом поединке.

В четверг, 29 октября, Бенфика встречается на своем поле с Жил Висенте в четвертьфинальном матче Кубка португальской лиги.

Украинский полузащитник лиссабонцев Георгий Судаков вышел на эту игру в стартовом составе и ближе к концу первого тайма удвоил преимущество своей команды.

Читай также: Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

На 40-й минуте после прострела с фланга и отскока от соперника украинец из-за пределов штрафной эффектно отправил мяч в правую девятку.

GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOO!!!! SUDAKOOOOOOOOOV!!!!! 🔴 2-0 ⚫ [40'] #SLBGVFC https://t.co/7YHdKNJ1n8 — SL Benfica (@SLBenfica) October 29, 2026

🚨🇵🇹 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOLAZO BY GIORGIY SUDAKOV! FANTASTIC! Benfica 2-0 Gil Vicente. https://t.co/rCiE8hjItO — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 29, 2026

Ворота Бенфики в этом поединке защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Для Судакова этот гол стал вторым в сезоне за Бенфику. Также на счету украинского хавбека одна результативная передача в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Артем Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!