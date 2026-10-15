iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трубин будет защищать ворота Бенфики в ближайшем матче Лиги Европы

Украинский голкипер получит игровую практику в поединке против Селтика.
Сегодня, 18:46       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на домашний матч второго тура общего этапа Лиги Европы против Селтика.

Об этом сообщил главный тренер лиссабонской команды Марку Силва.

Читай также: "Качественно отработал": Тренер Бенфики похвалил Трубина после победного матча с Миланом

"Что касается вопроса о голкиперах, могу сказать, что Трубин выйдет в стартовом составе", - приводит слова тренера A Bola.

Матч Бенфика - Селтик состоится в четверг, 15 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Трубин провел за Бенфику только три матча - все в рамках квалификации и общего этапа Лиги Европы. В этих поединках украинец пропустил два гола и дважды отыграл "на ноль".

Напомним, ранее украинский полузащитник Георгий Судаков забил за Бенфику впервые за десять месяцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика селтик Анатолий Трубин

Статьи по теме

Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику
Тренер Бенфики рассказал о состоянии Судакова после травмы Тренер Бенфики рассказал о состоянии Судакова после травмы
Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии
"Качественно отработал": Тренер Бенфики похвалил Трубина после победного матча с Миланом "Качественно отработал": Тренер Бенфики похвалил Трубина после победного матча с Миланом

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Бокс20:55
Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером
Лига конференций20:20
Лига конференций: Аякс встретится с Хайдуком, матчи Монако, Аталанты, Брайтона в стартовом туре
Лига Европы19:40
Лига Европы: Зальцбург примет Милан, Лион сыграет с Кристал Пэлас, а Бенфика - с Селтиком
Лига Европы19:18
Украинский вингер дебютирует в еврокубках за Сандерленд
Лига Европы18:46
Трубин будет защищать ворота Бенфики в ближайшем матче Лиги Европы
Лига Чемпионов17:55
Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов
НХЛ15:45
НХЛ: Вашингтон обошел Монреаль, Колорадо уступили Далласу
Лига Чемпионов15:22
Капитан Интера получил травму и пропустит матч с Шахтером
Европа и мир14:57
Украинский вратарь нашел новый клуб в Канаде
Другие14:22
"Повезло, что квартира уцелела": чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK