Трубин будет защищать ворота Бенфики в ближайшем матче Лиги Европы

Украинский голкипер получит игровую практику в поединке против Селтика.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на домашний матч второго тура общего этапа Лиги Европы против Селтика.

Об этом сообщил главный тренер лиссабонской команды Марку Силва.

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"Что касается вопроса о голкиперах, могу сказать, что Трубин выйдет в стартовом составе", - приводит слова тренера A Bola.

Матч Бенфика - Селтик состоится в четверг, 15 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Трубин провел за Бенфику только три матча - все в рамках квалификации и общего этапа Лиги Европы. В этих поединках украинец пропустил два гола и дважды отыграл "на ноль".

Напомним, ранее украинский полузащитник Георгий Судаков забил за Бенфику впервые за десять месяцев.

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