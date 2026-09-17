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"Качественно отработал": Тренер Бенфики похвалил Трубина после победного матча с Миланом

Марку Силва оценил игру украинского голкипера.
Сегодня, 11:37       Автор: Игорь Мищук
Марку Силва / Getty Images
Марку Силва / Getty Images

Главный тренер Бенфики Марку Силва прокомментировал победу над Миланом в Лиге Европы, а также игру украинского вратаря Анатолия Трубина.

Накануне лиссабонская команда в гостевом матче стартового тура еврокубка обыграла соперника со счетом 2:0.

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"Сейчас легко говорить. Но с первого дня было понятно, что все должно быть именно так. Игроки знали это с самого начала, что мы не можем провести хороший сезон только с 11 футболистами. Я понимаю, что те, кто играет не так много, испытывают определенное недовольство, и мне нравится это недовольство. Оно показывает, что они понимают, в каком клубе находятся.

Это работа, которую обязан выполнять любой серьезный профессионал, несмотря на какое-то недовольство. Трубин старательно и качественно отработал и проявил себя как лидер, когда этого требовала ситуация. А Камински выполнил отличную тактическую работу. Он может играть на фланге и при необходимости перестраиваться в пятерку защитников. Я рад за него, ведь его путь не был простым. Он был решительным и помогал команде как с мячом, так и без него", - приводит слова Силвы A Bola.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы.

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