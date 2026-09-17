Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов

Клуб из США благодаря голу и ассисту аргентинца одолел мексиканский Крус Асуль.

В ночь на четверг, 17 сентября, в Майами состоялся матч за Кубок чемпионов (Campeones Cup), в котором встречались местный Интер Майами и мексиканский Крус Асуль.

Это ежегодный одноматчевый турнир, в котором трофей разыгрывают действующий чемпион МЛС (США и Канада) и обладатель трофея Чемпион чемпионов Лиги MX (Мексика).

Победителем Кубка чемпионом-2026 стал Интер Майами, который одолел своего соперника со счетом 2:0, а героем встречи стал звездный нападающий флоридского клуба Лионель Месси, отличившийся забитым мячом и голевой передачей.

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На 24-й минуте Месси открыл счет в матче, замкнув головой навес от Луиса Суареса и забив свой 100-й гол за Интер Майами. А на 81-й минуте с подачи аргентинца с углового отличился Каземиро, установив окончательный результат.

Для Интер Майами этот трофей стал первым в истории Кубка чемпионов, а для Месси - 49-м в карьере.

При этом МЛС сравнялась с мексиканской лигой по количеству побед в Кубке чемпионов - теперь у обеих по четыре титула.

Кубок чемпионов

Интер Майами - Крус Асуль 2:0

Голы: Месси, 24, Каземиро, 81

Напомним, ранее Интер Майами сменил главного тренера.

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