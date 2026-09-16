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Футбол

Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча

Свой последний поединок за национальную команду нападающий сыграет 6 октября.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины для проведения своего прощального матча в составе национальной команды.

Во время ближайшего международного окна у команды Лионеля Скалони запланированы три товарищеские встречи: 30 сентября с Боливией, 3 октября с Буркина-Фасо и 6 октября с Бенином.

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На своем официальном сайте Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 28 футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах и были вызваны в сборную. В частности, в него попали Месси, его партнер по Интер Майами Родриго Де Пауль и полузащитник Бетиса Джовани Ло Чельсо. Эти трое игроков присоединятся к национальной команде для участия только в последнем из трех товарищеских матчей.

"После разговора с Лионелем Скалони мы решили пригласить лучшего игрока мира, символ нашей сборной, нашего капитана Лионеля Месси, чтобы он смог получить прощание, которого действительно заслуживает, 6 октября в Аргентине", - заявил президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

Напомним, что 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

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