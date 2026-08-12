"Не знаю, как жить дальше": Месси опубликовал трогательное письмо, посвященное покойному отцу

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти своего отца Хорхе Месси.

У себя в Instagram 39-летний футболист опубликовал послание, посвященное покойному отцу.

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"Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. Я не могу это осознать, или, точнее, не хочу осознавать. Мне очень тяжело представить, что я больше тебя не увижу, что мы больше не будем разговаривать. Я знаю, что ты страдал и что так будет лучше, но ты ушел слишком рано. Мы еще так много всего должны были пережить вместе.

Ты так просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, но за несколько дней до его начала тебе стало совсем плохо. Это был первый турнир, на котором тебя не должно было быть, но мама говорила мне, что тебе станет лучше и что ты почувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы приехать. Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог приехать.

Каждый раз после окончания матча я ждал твоего сообщения и скучал, когда его не было. Тогда я понял, что ситуация действительно была очень серьезной. Несмотря ни на что, я продолжал думать о том, чтобы пройти как можно дальше, чтобы дать тебе время и чтобы ты смог увидеть хотя бы один матч. Мы дошли до финала, но ты не смог быть на нем. Я хотел выиграть его, чтобы привезти тебе этот кубок и показать тебе еще один. Я не смог - ноги больше не слушались. В этот раз я пытался идти наперекор своему физическому состоянию, но не смог. Я так и не смог почувствовать себя хорошо.

Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли финал по пенальти. Мы не смогли поговорить ни о чем из всего, что произошло. Ты не смог ничем насладиться. Мы не стали чемпионами, но ты даже не представляешь, как мы наслаждались каждым матчем. И снова ты был прав: я должен был быть там и сыграть его.

Я рассказываю тебе это, потому что это единственное, о чем мы не смогли поговорить, ведь все остальное ты уже знаешь. Мы разговаривали каждый день и виделись, когда это было возможно из-за моих обязательств.

Не знаю, что я буду делать без тебя, не знаю, как жить дальше. Я просто играл в футбол, а теперь у меня большие сомнения, что еще долго буду это делать. Ты был рядом со мной с самого начала, а до конца оставалось совсем немного. Почему ты не продержался еще немного, чтобы мы могли закончить этот путь вместе?

Я знаю, что твое счастье было в том, чтобы видеть, как хорошо твоей семье, твоей жене, твоим детям и, прежде всего, - только никому не говоря об этом - видеть, как играю я... С самого детства все было именно так.

Ты забирал меня на все тренировки, как только приходил с работы. На многие из них меня возила мама, потому что ты работал. А матчи, конечно, ты не пропускал ни одного. Как же ты переживал, глядя на меня, и как радовался, хотя никогда не сыпал похвалами.

Ты был для меня отцом, другом и наставником. Ты всегда был тем человеком, которым должен был быть в каждый конкретный момент, и никогда ни в чем не ошибался. Несмотря на некоторые упреки или ссоры, ты всегда был прав. В итоге все происходило именно так, как ты говорил.

Я буду очень скучать по тебе, но ты всегда будешь рядом, особенно в воспитании моих детей, ведь я учу их и воспитываю так, как вы с мамой воспитали меня.

Покойся с миром и оберегай нас сверху, как ты делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, папа", - написал Месси.

Ранее сообщалось, что Месси пока не вернулся в Интер Майами после смерти отца.

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