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Футбол

Экс-игрок Реала признал, что мечтал быть в одной команде с Месси

Каземиро о совместной игре с легендой.
Сегодня, 09:19       Автор: Валентина Чорноштан
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Каземиро признался, что всегда мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам бразильца, во время выступлений за Реал ему так и не удалось найти способ остановить аргентинца без помощи партнёров.

Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать.

Каземиро отметил, что считает Месси одним из величайших футболистов в истории и рад возможности выступать с ним: "все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времён. Для меня это настоящая мечта".

К слову, Месси вернулся в Интер Майами, но его возвращение в игру пока под вопросом.

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