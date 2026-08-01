ФБУ отреагировала на допуск россиян к соревнованиям

Федерация бокса Украины официально обратилась в World Boxing с протестом против решения вернуть российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.

Напомним, 30 июля World Boxing отменила санкции против россии, введённые после начала полномасштабной войны против Украины. До этого россияне и белорусы могли выступать только в нейтральном статусе.

В ФБУ на своём официальном аккаунте в Instagram заявили, что категорически не поддерживают снятие ограничений и намерены продолжать защищать интересы украинского бокса и принципы международного спорта.

Добавим, что World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива IBA, а Украина смогла присоединиться к организации только осенью 2025 года.

К слову, представитель Александра Усика поделился мыслями о его последнем бое.

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