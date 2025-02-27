МОК временно признал World Boxing
World Boxing получила временное признание МОК. Исполком последнего признал организацию руководящей для любительского бокса, сообщает официальный сайт МОК.
"Исполнительный комитет МОК на сегодняшнем заседании временно признал World Boxing в статусе международной федерации, управляющей боксом на мировой арене.
По итогам аттестации сделан вывод, что World Boxing продолжает достигать прогресса в сферах, необходимых для временного признания", – говорится в пресс-релизе МОК.
World Boxing была создана весной 2023 года в противовес IBA. Учредителями организации стали боксерские федерации, несогласные с курсом президента Международной ассоциации бокса умара кремлева. Федерация бокса Украины заявила о намерении вступить в World Boxing.
Напомним, украинец Радченко получил титульный поединок в бриджервейте.
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