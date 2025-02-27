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МОК временно признал World Boxing

Олимпийское движение сделало шаг навстречу альтернативе Международной ассоциации бокса (IBA).
Сегодня, 16:51
World Boxing / Getty Images
World Boxing / Getty Images

World Boxing получила временное признание МОК. Исполком последнего признал организацию руководящей для любительского бокса, сообщает официальный сайт МОК.

"Исполнительный комитет МОК на сегодняшнем заседании временно признал World Boxing в статусе международной федерации, управляющей боксом на мировой арене.

По итогам аттестации сделан вывод, что World Boxing продолжает достигать прогресса в сферах, необходимых для временного признания", – говорится в пресс-релизе МОК.

World Boxing была создана весной 2023 года в противовес IBA. Учредителями организации стали боксерские федерации, несогласные с курсом президента Международной ассоциации бокса умара кремлева. Федерация бокса Украины заявила о намерении вступить в World Boxing.

Напомним, украинец Радченко получил титульный поединок в бриджервейте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК World Boxing

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