Пилот Mercedes продолжил демонстрировать высокую скорость на трассе в Лусаиле и завершил все три тренировочные сессии гоночного уик-энда на первой позиции.

В заключительной практике итальянец проехал быстрейший круг за 1:22.400. Его напарник Джордж Расселл занял второе место, уступив 0,249 секунды. Mercedes в третий раз подряд оформил дубль в тренировках.

Лучшим среди остальных гонщиков стал Макс Ферстаппен из Red Bull. Нидерландец проиграл лидеру 0,510 секунды. Четвертый результат показал его напарник Исаак Хаджар, а пятерку лучших замкнул Шарль Леклер из Ferrari.

Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри завершили сессию на шестой и седьмой позициях соответственно. Арвид Линдблад из Racing Bulls стал восьмым, опередив Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик Ferrari финишировал девятым, а десятку лучших замкнул Лиам Лоусон.

Во время тренировки Хэмилтон жаловался команде на поведение болида, заявив по радио, что машина совершенно не поворачивает так, как нужно.

Напомним, Ферстаппен проведет Гран-при Катара без своего инженера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!