Матч 18-го тура Первой лиги между Ингульцом и Александрией не удалось доиграть из-за решения президента хозяев Александра Поворознюка.

Встреча, состоявшаяся 28 ноября, завершилась досрочно при счете 5:0 в пользу Александрии. На 83-й минуте главный тренер Ингульца Валерий Куценко увел команду с поля.

Как объяснил Поворознюк в интервью Украинскому футболу, он заподозрил собственных футболистов в нечестной игре и решил остановить матч.

"Ставки взлетают, на тотал играют. Я не хочу в этом участвовать, поэтому и забрал команду, чтобы ставки не сыграли", — заявил президент клуба.

По его словам, он получал сообщения о подозрительных букмекерских ставках и заметил эпизоды в игре команды, которые вызвали у него вопросы. Поворознюк также отметил, что согласовал свое решение с ПФЛ.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран подтвердил, что решение о досрочном прекращении матча было принято после звонка Поворознюка. Он назвал ситуацию шокирующей для футболистов и тренерского штаба.

Напомним, в этот же день Черноморец двумя точными ударами шокировал Динамо в Киеве.

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