Ингулец досрочно покинул поле в матче с Александрией из-за подозрений в договорной игре
Встреча, состоявшаяся 28 ноября, завершилась досрочно при счете 5:0 в пользу Александрии. На 83-й минуте главный тренер Ингульца Валерий Куценко увел команду с поля.
Как объяснил Поворознюк в интервью Украинскому футболу, он заподозрил собственных футболистов в нечестной игре и решил остановить матч.
"Ставки взлетают, на тотал играют. Я не хочу в этом участвовать, поэтому и забрал команду, чтобы ставки не сыграли", — заявил президент клуба.
По его словам, он получал сообщения о подозрительных букмекерских ставках и заметил эпизоды в игре команды, которые вызвали у него вопросы. Поворознюк также отметил, что согласовал свое решение с ПФЛ.
Главный тренер Александрии Владимир Шаран подтвердил, что решение о досрочном прекращении матча было принято после звонка Поворознюка. Он назвал ситуацию шокирующей для футболистов и тренерского штаба.
Напомним, в этот же день Черноморец двумя точными ударами шокировал Динамо в Киеве.
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