Роналду стал худшим игроком матча Аль-Хазем – Аль-Наср
28 ноября Аль-Наср одержал минимальную выездную победу над Аль-Хаземом в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Более того, выступление португальца получило самую низкую оценку среди всех участников матча по версии статистического портала Sofascore.
Нападающий Аль-Насра заработал всего 6,0 балла. Даже голкипер Аль-Хазема Индржих Станек, пропустивший единственный мяч в матче, получил более высокую оценку — 6,3.
Для Роналду это очередной матч без пополнения голевого счета.
На данный момент на счету 40-летнего португальца 987 голов за карьеру.
Кстати, Интер Майами с Месси вылетел из плей-офф МЛС.
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