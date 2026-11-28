Украина завершила сингл-микст в конце второго десятка, победила Швеция
В субботу, 28 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась одиночная смешанная эстафета.
Украину на дистанции представляли Александра Меркушина и Антон Дудченко.
Читай также: Украинки финишировали вне зачетной зоны в первой гонке в Контиолахти
Украинская команда неудачно провела гонку: после своего предпоследнего огневого рубежа Меркушина заходила на два штрафных круга, а всего украинские биатлонисты использовали 11 запасных патронов. Как итог, Украина завершила сингл-микст на 18-й позиции.
Победителем одиночной смешанной эстафеты стала сборная Швеции, которую представляли Элла Халварссон и Себастьян Самуэльсон. Второй стала Германия, а замкнула тройку Франция.
🇸🇪 A perfect day for Ella Halvarsson and Sebastian Samuelsson. They are already celebrating their third victory together in the single mixed relay Germany is delighted to have finished second, ahead of the French team. 🇩🇪 🇫🇷 #biathlon https://t.co/ckLST8RQ83— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 28, 2026
Кубок мира-2026/27, Контиолахти
Одиночная смешанная эстафета
- Швеция (0+5) 36:25,3
- Германия (0+5) +2,9
- Франция (0+6) +5,3
- Норвегия (1+5) +8,1
- Гренландия (0+1) +15,0
- Австрия (0+8) +18,0
...
18. Украина (2+11) +3:10,6
Этап в Контиолахти сегодня продолжится классической смешанной эстафетой, которая начнется в 16:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2026/27.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!