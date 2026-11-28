Украинский обладатель титула WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий (16-1, 12 КО) потерпел неожиданное досрочное поражение в бою против мексиканца Сесара Наварро (16-5, 14 КО).

Поединок состоялся в ночь на субботу, 28 ноября, в рамках боксерского шоу на арене Pechanga Resort & Casino в Печанге, штат Калифорния, США.

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Новицкий от начала противостояния старался держать соперника на дистанции, используя преимущество в длине рук. Тем не менее Наварро постепенно удавалось все чаще проходить оборону украинца, сокращать расстояние и навязывать оппоненту ближний бой.

Мексиканский боксер продолжал оказывать давление на соперника и после экватора поединка сумел завладеть инициативой, тогда как украинский боец начал ощутимо уставать. Последний десятый раунд превратился уже в одностороннее избиение от Наварро - украинец оказался на настиле ринге, а рефери остановил бой, зафиксировав победу мексиканца техническим нокаутом.

https://t.co/fcAFwxB0vb — Boxing Security (@BoxingSecuy7) November 28, 2026

Перед этим поединком Новицкому дважды меняли соперника. Изначально украинец должен был драться с американцем Норманом Нили (17-1, 12 КО), затем его оппонентом мог стать другой американский боксер Кингсли Ибех (17-3-1, 15 КО), а в итоге Наварро принял бой на коротком уведомлении за четыре дня до поединка.

Отметим, что для Новицкого это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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