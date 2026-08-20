WBC готов санкционировать бой Фьюри - Джошуа как финальный элиминатор

Победитель будущего боя бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа получит первоочередное право побороться за титул WBC, которым ныне владеет Агит Кабайел.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация готова санкционировать поединок британских боксеров как финальный элиминатор за статус обязательного претендента.

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"WBC, безусловно, одобрит этот поединок как финальный элиминатор, ведь Тайсон Фьюри - претендент номер один в этой весовой категории. И WBC, безусловно, будет гордиться тем, что участвует в этом событии.

Оба боксера выдающиеся. Тайсон Фьюри - один из самых выдающихся послов WBC за всю историю. Мы очень гордимся им. Он всегда был очень приветливым и доброжелательным - как на ринге, так и за его пределами.

WBC первым включил Энтони Джошуа в рейтинг, когда он только начинал заниматься профессиональным боксом. Он был претендентом номер два. Когда у него появилась возможность от IBF провести бой против Чарльза Мартина, ему пришлось пойти другим путем. Он несколько лет был чемпионом WBC International, но таков уж бокс. Возможно, именно сейчас настало время привлечь Энтони Джошуа к WBC", - приводит слова Сулеймана Betway Insider.

Напомним, ранее были названы дата и место проведения боя Фьюри - Джошуа.

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