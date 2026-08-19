Прошлогодний новичок Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал игроком Аль-Кадисии.

О переходе 28-летнего футболиста сообщает пресс-служба саудовского клуба.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, размер компенсации составил 61 миллион евро. Также известно, что 14 миллионов евро от этой суммы получит бывший клуб игрока - Милан.

Нидерландский хавбек подписал с саудовским клубом контракт до лета 2031 года с заработной платой около 20 миллионов евро за сезон.

Летом прошлого года Рейндерс перешел в Манчестер Сити из Милана. В составе английской команды полузащитник провел в минувшем сезоне 47 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, ранее полузащитник Манчестер Сити Родри перешел в Барселону.

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