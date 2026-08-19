iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Прошлогодний новичок Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию

Тиджани Рейндерс продолжит карьеру на Ближнем Востоке.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Тиджани Рейндерс / FC Qadsiah
Тиджани Рейндерс / FC Qadsiah

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс стал игроком Аль-Кадисии.

О переходе 28-летнего футболиста сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Читай также: Саудовский клуб хочет подписать лидера Астон Виллы

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, размер компенсации составил 61 миллион евро. Также известно, что 14 миллионов евро от этой суммы получит бывший клуб игрока - Милан.

Нидерландский хавбек подписал с саудовским клубом контракт до лета 2031 года с заработной платой около 20 миллионов евро за сезон.

Летом прошлого года Рейндерс перешел в Манчестер Сити из Милана. В составе английской команды полузащитник провел в минувшем сезоне 47 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, ранее полузащитник Манчестер Сити Родри перешел в Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Манчестер Сити Тиджани Рейндерс Аль-Кадисия

Статьи по теме

Украинский нападающий сменил клуб в Германии Украинский нападающий сменил клуб в Германии
Барселона оформила трансфер Родри Барселона оформила трансфер Родри
Кривбасс арендовал боливийского легионера Кривбасс арендовал боливийского легионера
"Неплохо себя зарекомендовал": Хижняк оценил своего ближайшего соперника "Неплохо себя зарекомендовал": Хижняк оценил своего ближайшего соперника

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Атлетико стартует в Ла Лиге, матчи Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Бокс19:58
"Неплохо себя зарекомендовал": Хижняк оценил своего ближайшего соперника
НБА19:48
YouTube - фаворит в борьбе за региональные права НБА
Другое19:22
Украинская фристайлистка покорила летний турнир в Швейцарии
Другие страны18:59
Прошлогодний новичок Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию
Европа18:50
Бенфика активизировала переговоры по сборной Португалии
Европа18:34
Украинский нападающий сменил клуб в Германии
Европа18:25
Барселона готовит замену Щенсному
Бокс17:55
Фьюри - Джошуа: названы дата и место проведения боя
Формула 117:43
Сайнс продлил контракт с Уильямс
Европа17:18
Кертис Джонс отправляется в Серию А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK