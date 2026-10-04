Германия второй раз оступилась на Греции, Португалия одержала волевую победу над Норвегией

Состоялись матчи четвертого тура в двух группах Дивизиона А Лиги наций.

В воскресенье, 4 октября, были сыграны матчи четвертого тура в группах 2 и 4 Дивизиона А Лиги наций.

Сборная Германии в своем поединке снова не смогла справиться с Грецией. После сенсационного домашнего поражения 0:1 подопечным Юргена Клоппа в гостевой встрече не удалось взять реванш у соперника, завершив матч нулевой ничьей.

В другом поединке группы сборная Нидерландов на своем поле одолела Сербию. В первом тайме соперники обменялись голами Тена Копмейнерса и Михайла Цветковича, а во второй половине встречи результативный удар Джошуа Зиркзе принес победу команде Хави.

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После четырех туров в группе А2 сборные Нидерландов и Греции имеют по восемь набранных очков. Германия идет третьей, взяв пять баллов, а Сербия все свои четыре матча проиграла.

Статистика матча Греция - Германия 4-го тура Лиги наций

Греция - Германия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.06

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 5 - 21

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 2 - 3

Фолы: 8 - 17

Греция: Цолакис - Салиакас, Мавропанос (Рецос, 79), Кулиеракис, Цимикас - Масурас, Курбелис (Музакитис, 68), Зафейрис, Кизиридис (Андруцос, 46) - Павлидис (Карецас, 46), Йоаннидис (Костулас, 88).

Германия: Урбиг - Трой, Тиав, Антон, Раум - Карл (Эль-Мала, 63), Павлович, Бишоф (Баур, 83), Шергант (Конте, 83) - Вирц, Букргардт (Вольтемаде, 63).

Предупреждения: Цимикас, Зафейрис, Салиакас - Антон, Трой, Тиав.

Статистика матча Нидерланды - Сербия 4-го тура Лиги наций

Нидерланды - Сербия 2:1

Голы: Копмейнерс, 31, Зиркзе, 72 - Цветкович, 35

Ожидаемые голы (xG): 2.74 - 1.66

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 22 - 14

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 6 - 4

Фолы: 14 - 13

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, ван Дейк, Копмейнерс, ван де Вен - Гравенберх (Зехил, 59), Верман (Хато, 58), Рейндерс (Кв. Тимбер, 82) - Саммервилл, Мердинк (Зиркзе, 46), Ланг (ван Боммель, 58).

Сербия: В. Милинкович-Савич - Неделькович, С. Гудель (Н. Гудель, 79), Бабич, Павлович, Терзич (Костич, 74) - Самарджич (Живкович, 73), Лукич, Станкович (Максимович, 66) - Цветкович, Тадич (Йович, 66).

Предупреждения: Рейндерс - С. Гудель, Павлович, Лукич, Максимович.

Источник: Getty Images

Сборная Португалии без взбунтовавшегося Криштиану Роналду продолжила свой успешный путь в Лиге наций, выиграв четвертый из четырех матчей. В домашнем поединке с Норвегией португальцы уступали после гола Кристофера Айера на 36-й минуте, но уже спустя две минуты Жоау Канселу счет сравнял. А ближе к концу встречи Гонсалу Рамуш оформил волевую победу для своей команды.

В параллельном матче квартета сборная Дании на выезде сумела добыть минимальную победу над Уэльсом усилиями Расмуса Хойлунда, который реализовал пенальти.

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Со стопроцентным показателем набранных очков после четырех туров в группе А4 сборная Португалии досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций. Второе место в квартете на данный момент занимает Дания с шестью пунктами, а Уэльс и Норвегия имеют в своем активе по три балла.

Статистика матча Португалия - Норвегия 4-го тура Лиги наций

Португалия - Норвегия 2:1

Голы: Канселу, 38, Рамуш, 79 - Айер, 36

Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 0.45

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 6 - 4

Фолы: 8 - 7

Португалия: Д. Кошта - Канселу (Далот, 63), Диаш, Вейга, Мендеш - Палинья (Невеш, 63), Витинья (Б. Силва, 86) - Консейсау, Фелиш (Тавареш, 90+2), Фернандеш (Тринкау, 90+2) - Рамуш.

Норвегия: Селвик - Эурснес, Айер, Эстигор, Меллер-Вольфе - Эдегор, Берге, Берг (Осгор, 87) - Шельдеруп, Холанд (Странд Ларсен, 67), Нуса (Бобб, 74).

Предупреждения: Кансел, Консейсау, Фернандеш.

Удаление: Консейсау, 86 (второе предупреждение).

Статистика матча Уэльс - Дания 4-го тура Лиги наций

Уэльс - Дания 0:1

Гол: Хойлунд, 73 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 2.20

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 3 - 3

Фолы: 11 - 9

Уэльс: Уорд - Уильямс, Кабанго, Дэвис (Мур, 83), Дасилва - Дж. Джеймс (Шихан, 56), Ампаду - Джонсон (Колвилл, 76), Каллен (Бернс, 76), Сорба - Кумас (Харрис, 56).

Дания: Хермансен - Кристенсен (Гайи, 76), Андерсен, Провстгор, Меле - Исаксен (Квистгорден, 82), Юльманн, Хейбьерг (Сков Ольсен, 10), Дарами - Хойлунд (Хег, 82), Фрогольдт.

Предупреждения: Каллен, Кабанго, Сорба.

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