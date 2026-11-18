Почеттино присоединился к Манчестер Юнайтед, приступив к обязанностям главного тренера
Уже бывший наставник сборной США Маурисио Почеттино прибыл в расположение Манчестер Юнайтед, во главе которого начнет следующий этап в своей тренерской карьере.
О подписании контракта между сторонами было объявлено на прошлой неделе, а сегодня 54-летний аргентинский специалист приступил к выполнению своих обязанностей в английском клубе.
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Как сообщает официальный сайт манкунианцев, новый тренер сразу отправился на тренировочную базу клуба, чтобы осмотреть комплекс, познакомиться с некоторыми игроками и сотрудниками, а также начать свою работу.
He's here. Welcome to Manchester United, Mauricio Pochettino! 🤝🇾🇪 https://t.co/MOhRCv79hq— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026
В минувшее международное окно Почеттино провел еще два матча во главе сборной США, одолев в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ Гаити (6:0, 2:0).
Напомним, что Манчестер Юнайтед на данный момент пребывает в зоне вылета на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав всего восемь очков в десяти сыгранных поединках.
Ранее сообщалось, что Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед.
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