Уже бывший наставник сборной США Маурисио Почеттино прибыл в расположение Манчестер Юнайтед, во главе которого начнет следующий этап в своей тренерской карьере.

О подписании контракта между сторонами было объявлено на прошлой неделе, а сегодня 54-летний аргентинский специалист приступил к выполнению своих обязанностей в английском клубе.

Читай также: Почеттино со слезами объяснил, почему уходит из сборной США

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, новый тренер сразу отправился на тренировочную базу клуба, чтобы осмотреть комплекс, познакомиться с некоторыми игроками и сотрудниками, а также начать свою работу.

He's here. Welcome to Manchester United, Mauricio Pochettino! 🤝🇾🇪 https://t.co/MOhRCv79hq — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

В минувшее международное окно Почеттино провел еще два матча во главе сборной США, одолев в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ Гаити (6:0, 2:0).

Напомним, что Манчестер Юнайтед на данный момент пребывает в зоне вылета на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав всего восемь очков в десяти сыгранных поединках.

Ранее сообщалось, что Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!