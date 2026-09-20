iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1: обзор матча и результат игры 20.09.2026

Манкунианцы на последних минутах вырвали ничейный результат.
Сегодня, 21:07       Автор: Игорь Мищук
Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграли вничью / Getty Images
Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 20 сентября, Фулхэм принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Майкла Каррика были близки к третьему подряд поражению, однако все же под занавес встречи сумели вырвать ничью, завершив поединок со счетом 1:1.

Читай также: Брайтон неожиданно легко разобрался с Арсеналом

В первом тайме моменты были с обеих сторон, однако на перерыв команды ушли без забитых мячей. А во второй половине матча хозяевам поля удалось повести благодаря автоголу Лисандро Мартинеса, который на 63-й минуте отправил мяч в собственные ворота после сейва голкипера.

Манкунианцы пытались отыграться и под конец поединка сумели сломить оборону соперника и спасти положение. На 89-й минуте Матеус Кунья пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от защитника оказался в сетке ворот соперника.

После пяти сыгранных матчей Манчестер Юнайтед имеет на своем счету пять очков и занимает на данный момент 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм с двумя баллами идет на предпоследней 19-й позиции.

Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед 5-го тура чемпионата Англии

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Мартинес, 63 (аг) - Кунья, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 1.59
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 12 - 29
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 3 - 13
Фолы: 9 - 5

Фулхэм: Лено - Кастань, Аффенгрубер, Бесси, Робинсон - Берге (Ларссон, 77), Чарльз - Бобб (Паласиос, 71), Кинг (Андерсен, 80), Ивоби (Маседо, 71) - Гарсия (Муниз, 80).

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Доргу, 84) - Тилеманс, Мейну (Маунт, 81) - Мбемо, Фернандеш, Рашфорд (Зирке, 77) - Кунья.

Предупреждения: Кинг, Кастань, Муниз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Ярмолюк стал третьим украинцем, который провел 100 матчей в АПЛ Ярмолюк стал третьим украинцем, который провел 100 матчей в АПЛ
Лидс устроил Ньюкаслу разгром на Эллэнд Роуд Лидс устроил Ньюкаслу разгром на Эллэнд Роуд
Реал потерял основного полузащитника из-за серьезной травмы Реал потерял основного полузащитника из-за серьезной травмы
Календарь Шахтера: "горняки" одержали разгромную победу над ЛНЗ в матче УПЛ Календарь Шахтера: "горняки" одержали разгромную победу над ЛНЗ в матче УПЛ

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, ничья Карпат с Вересом, Шахтер разгромил ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа22:21
Реал потерял основного полузащитника из-за серьезной травмы
Украина21:30
Календарь Шахтера: "горняки" одержали разгромную победу над ЛНЗ в матче УПЛ
Европа21:07
Манчестер Юнайтед спасся от поражения в матче с Фулхэмом
Украина20:30
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, ничья Карпат с Вересом, Шахтер разгромил ЛНЗ
Украина20:12
Шахтер в большинстве разгромил ЛНЗ
Европа19:35
Атлетико в большинстве нанес поражение Реалу в дерби
Бокс18:58
Промоутер сообщил, когда Итаума вернется в ринг после первого в карьере поражения
Игровые18:29
Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала
Украина17:38
Карпаты после сверхбыстрого удаления упустили победу над Вересом
Лига наций16:58
Вингер Полесья довызван в сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK