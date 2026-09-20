Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1: обзор матча и результат игры 20.09.2026

В воскресенье, 20 сентября, Фулхэм принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Майкла Каррика были близки к третьему подряд поражению, однако все же под занавес встречи сумели вырвать ничью, завершив поединок со счетом 1:1.

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В первом тайме моменты были с обеих сторон, однако на перерыв команды ушли без забитых мячей. А во второй половине матча хозяевам поля удалось повести благодаря автоголу Лисандро Мартинеса, который на 63-й минуте отправил мяч в собственные ворота после сейва голкипера.

Манкунианцы пытались отыграться и под конец поединка сумели сломить оборону соперника и спасти положение. На 89-й минуте Матеус Кунья пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от защитника оказался в сетке ворот соперника.

После пяти сыгранных матчей Манчестер Юнайтед имеет на своем счету пять очков и занимает на данный момент 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм с двумя баллами идет на предпоследней 19-й позиции.

Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед 5-го тура чемпионата Англии

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Мартинес, 63 (аг) - Кунья, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 1.59

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 12 - 29

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 3 - 13

Фолы: 9 - 5

Фулхэм: Лено - Кастань, Аффенгрубер, Бесси, Робинсон - Берге (Ларссон, 77), Чарльз - Бобб (Паласиос, 71), Кинг (Андерсен, 80), Ивоби (Маседо, 71) - Гарсия (Муниз, 80).

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Доргу, 84) - Тилеманс, Мейну (Маунт, 81) - Мбемо, Фернандеш, Рашфорд (Зирке, 77) - Кунья.

Предупреждения: Кинг, Кастань, Муниз.

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