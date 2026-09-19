Ярмолюк стал третьим украинцем, который провел 100 матчей в АПЛ

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк стал третьим украинцем, который провел 100 матчей в английской Премьер-лиге.

Накануне 22-летний украинский хавбек принял участие в поединке пятого тура чемпионата Англии с Челси. Украинец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

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Больше матчей, чем у Ярмолюка, в высшем английском дивизионе только у двух его соотечественников. Александр Зинченко провел 150 поединков за Манчестер Сити, Арсенал и Ноттингем Форест, а Виталий Миколенко сыграл 147 матчей за Эвертон.

Ярмолюк в 100 поединках в АПЛ отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Напомним, что в юбилейном матче Ярмолюка Брентфорд разгромил Челси.

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