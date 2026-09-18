Ярмолюк отметил 100-й матч в АПЛ разгромом Челси

Брентфорд разгромил Челси со счетом 3:0 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле 69 минут.

Для Ярмолюка этот матч имел особое значение — как уже сообщалось, украинец провел свою сотую игру в АПЛ. На момент юбилейной игры в активе Ярмолюка был один гол и три результативные передачи в чемпионате.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. После перерыва Брентфорд резко добавил. На 61-й минуте Джейдон Энтони открыл счет после подачи со стандарта и скидки Янника Шустера.

Уже через восемь минут Ярмолюк покинул поле — вместо него вышел Мамаду Сангара. Таким образом, украинец провел 69 минут, что стало его самым продолжительным матчем в АПЛ в нынешнем сезоне.

На 83-й минуте Игор Тьягу удвоил преимущество хозяев. А окончательный счет в компенсированное время установил Фабио Карвалью — 3:0 на 90+5-й минуте.

Победа позволила Брентфорду набрать 9 очков после пяти туров и подняться на третье место в турнирной таблице на момент завершения встречи.

Для Челси это стало первым поражением в чемпионате после четырех туров. Лондонцы до этого набрали семь очков.

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