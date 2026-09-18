Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы

Спортсменка сообщила, что после выступления на турнире WTA в Гвадалахаре ей понадобится пауза для восстановления из-за проблем с запястьем. По словам Костюк, боль беспокоила ее в течение нескольких недель, а проведенное МРТ подтвердило необходимость отдыха.

"Я чувствовала боль в запястье прошедшие несколько недель. Надеялась, что передышка после US Open поможет, но, к сожалению, боль ухудшилась. МРТ подтвердило, что запястье требует больше времени и должного восстановления, прежде чем я снова смогу соревноваться", — написала теннисистка в Instagram.

Костюк призналась, что очень хотела присоединиться к сборной и сыграть вместе с партнерами по Украине, поэтому вынуждена пропустить командный турнир.

"Сейчас я возьму паузу от соревнований и предоставлю запястью время, необходимое для восстановления. Не знаю, сколько именно это продлится, но буду делать все возможное, чтобы вернуться здоровой".

В составе сборной Украины на турнир остаются Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Первый матч украинки проведут против Бельгии в четверг, 24 сентября.

Напомним, Александра Олейникова стала вице-президентом Запорожской областной федерации тенниса.

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