iSport.ua
Русский Українська

Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы

Украинская теннисистка Марта Костюк не сможет помочь сборной Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг-2026.
Сегодня, 18:41       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Спортсменка сообщила, что после выступления на турнире WTA в Гвадалахаре ей понадобится пауза для восстановления из-за проблем с запястьем. По словам Костюк, боль беспокоила ее в течение нескольких недель, а проведенное МРТ подтвердило необходимость отдыха.

"Я чувствовала боль в запястье прошедшие несколько недель. Надеялась, что передышка после US Open поможет, но, к сожалению, боль ухудшилась. МРТ подтвердило, что запястье требует больше времени и должного восстановления, прежде чем я снова смогу соревноваться", — написала теннисистка в Instagram.

Костюк призналась, что очень хотела присоединиться к сборной и сыграть вместе с партнерами по Украине, поэтому вынуждена пропустить командный турнир.

"Сейчас я возьму паузу от соревнований и предоставлю запястью время, необходимое для восстановления. Не знаю, сколько именно это продлится, но буду делать все возможное, чтобы вернуться здоровой".

В составе сборной Украины на турнир остаются Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Первый матч украинки проведут против Бельгии в четверг, 24 сентября.

Напомним, Александра Олейникова стала вице-президентом Запорожской областной федерации тенниса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
Впервые в истории две украинские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA Впервые в истории две украинские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк рассказала о травме: “Весь US Open я играла с болью” Марта Костюк рассказала о травме: “Весь US Open я играла с болью”
Марта Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA Марта Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Баварии и Полесья
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Игровые21:30
Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео
Бокс21:16
Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся?
Украина20:30
Экс-тренера Динамо подозревают в вымогательстве денег
Другие19:44
Марсак занял шестое место после короткой программы на Lombardia Trophy
Украина19:07
Федоривский повторил историческое достижение Боровика в УПЛ
Теннис18:41
Марта Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы
Украина17:59
Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ
Украина17:18
Черноморец упустил победу над Оболонью после гола вратаря на последних секундах
Легкая атлетика17:05
Украинка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне
Хоккей16:33
Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK