Марта Костюк рассказала о травме: “Весь US Open я играла с болью”

Украинская теннисистка выступала на турнире с проблемами запястья, которые начались еще в Цинциннати.

Марта Костюк рассказала о состоянии запястья после US Open. По словам теннисистки, из-за перегрузки боль постепенно усиливалась, а в Нью-Йорке ей уже было больно выполнять практически все удары.

“Весь US Open я играла с болью. Были конкретные удары, во время которых боль была очень острой”, — рассказала Костюк в интервью порталу BTU.ORG.UA..

Обследование подтвердило, что проблема связана с перегрузкой. Сейчас украинка носит шину и старается максимально разгрузить руку. При этом она планирует сыграть на турнире в Гвадалахаре и пока не видит причин пропускать Кубок Билли Джин Кинг.

Также Костюк отметила, что не считает свои поражения на Grand Slam в этом сезоне неудачей. Она назвала 2026 год своим лучшим сезоном на мейджорах: ее баланс составляет 13 побед и 4 поражения, а дважды она доходила до полуфинала.

“Возможно, кто-то воспринимает мои поражения на Grand Slam как досадные, но я вообще так на них не смотрю”, — заявила теннисистка.

Напомним, Марта Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA.

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