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Марокканский плеймейкер Адель Таарабт уходит из футбола

Тридцатисемилетний атакующий полузащитник принял решение завершить выступления на профессиональном уровне.
Сегодня, 09:38       Автор: Сергей Носенко
Адель Таарабт / Getty Images
Адель Таарабт / Getty Images

Марокканский футболист Адель Таарабт подвел черту под своим длительным спортивным путем. В обращении, опубликованном в Instagram, хавбек выразил благодарность всем причастным к его становлению. Спортсмен подчеркнул, что игра подарила ему незабываемые эмоции и знакомства с выдающимися личностями.

«Я знал, что этот день настанет, и вот пришло время закрыть эту главу. Футбол на протяжении многих лет занимал огромное место в моей жизни. Он подарил мне великолепные воспоминания, позволил познакомиться с невероятными людьми и пережить моменты, которые я никогда не забуду. Я просто хочу поблагодарить каждый клуб, за который я играл, от Ланса до Шарджи. Выступления за сборную Марокко всегда будут занимать особое место в моем сердце. Были хорошие моменты, сложные моменты, ошибки, прекрасные вечера... все. Но это был мой путь, и я ничего в нем не изменил бы. Спасибо за все», — написал Адель.

За свою спортивную биографию марокканец успел продемонстрировать свой талант во множестве именитых европейских и азиатских коллективов. Его послужной список включает выступления за французский Ланс, английские Тоттенхэм, Фулхэм и Куинз Парк Рейнджерс, итальянские Милан и Дженоа, а также португальскую Бенфику. На закате профессиональной карьеры он защищал цвета клубов ОАЭ Аль-Наср из Дубая и Аль-Шарджа. На международной арене в футболке национальной сборной Марокко хавбек провел тридцать официальных поединков, записав на свой личный счет четыре забитых мяча.

Напомним, основной полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адель Таарабт

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