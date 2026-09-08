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"Скоро увидимся, брат, третий раз": Фьюри обратился к Усику по поводу боя

Британец заявил, что готовит украинцу предложение, от которого тот не сможет отказаться.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз призвал экс-абсолюта дивизиона Александра Усика устроить с ним трилогию.

Британский боксер пообещал сделать украинцу невероятное предложение по поводу боя, от которого тот не сможет отказаться.

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"Алекс, я знаю, ты говорил, что занят в ноябре, но сейчас я встречусь со своей командой и сделаю тебе безумное предложение, от которого ты не сможешь отказаться.

Потому что именно этим мы и занимаемся. Мы воплощаем все в жизнь. Скоро увидимся, брат, третий раз. Погнали. Александр - настоящий мужчина. Уважение", - заявил Фьюри у себя в Instagram.

Напомним, ранее Фьюри опубликовал постер третьего боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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