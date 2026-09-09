Реал - Интер 2:1: обзор матча и результат игры 08.09.2026

Во вторник, 8 сентября, мадридский Реал принимал на своем поле миланский Интер в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Соперники выдали яркое противостояние с обилием моментов, победителем из которого со счетом 2:1 благодаря ошибкам игроков итальянской команды вышли подопечные Жозе Моуринью.

Интер активнее начал поединок и в целом владел преимуществом в первом тайме, однако ушел на перерыв, уступая в два мяча. В начале встречи Тибо Куртуа справился с ударами Маркуса Тюрама и Лаутаро Мартинеса, а Реал своим шансом на 14-й минуте воспользовался. Кертис Джонс неудачно отпасовал назад перед своей штрафной на Янна-Аурела Биссека, мяч отскочил к Браиму Диасу, а тот мгновенно вывел на удар Килиана Мбаппе, который отправил мяч в сетку.

В середине первого тайма хозяевам поля удалось удвоить преимущество благодаря результативной ошибке вратаря Хосепа Мартинеса. Голкипер "нерадзурри" на линии вратарской, оказавшись под прессингом со стороны Федерико Вальверде, зачем-то решил обыграть соперника, но завозился, а уругваец протолкнул мяч в сетку.

До конца тайма Джонс мог сократить отставание, однако угодил в перекладину, а перед самым перерывом уже голкиперу Интера пришлось спасать после ударов Мбаппе и Джуда Беллингема.

Во второй половине встречи миланская команда продолжала владеть инициативой, однако попытки Джонса, Тюрама, Алессандро Бастони забить оказались безрезультатными. Реал также имел реальный шанс отличиться, когда Диас с правого края штрафной забросил на дальнюю на пустые для Беллингема, однако голкипер успел вернуться под удар англичанина.

Тем не менее на 77-й минуте Интер сумел воплотить свое преимущество в забитый мяч. Биссек отдал к правому краю штрафной на Лаутаро, тот прострелил в район вратарской, а Карлос Аугусто сыграл на опережение в борьбе с защитником и отправил мяч в ворота.

До конца матча "нерадзурри" продолжали нагнетать, пытаясь спасти игру, однако мадридцам все же удалось отстоять минимальное преимущество и победный результат.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Статистика матча Реал - Интер первого тура Лиги чемпионов

Реал - Интер 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 - Аугусто, 77

Ожидаемые голы (xG): 2.91 - 1.78

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 16 - 21

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 4 - 11

Фолы: 12 - 10

Реал: Куртуа - Думфрис, Конате, Хюйсен, Кукурелья - Александер-Арнольд (Чуамени, 79), Вальверде, Беллингем - Браим (Диоманде, 79), Винисиус (Каррерас, 90), Мбаппе (Эспи, 90+3).

Интер: Х. Мартинес - Павар (Стоунз, 46), Биссек, Бастони - Диуф, Чалханоглу (Зелински, 60), Барелла (Сучич, 60), Джонс, Аугусто (Мхитарян, 83) - Л. Мартинес, Тюрам (Бонни, 60).

Предупреждения: Хюйсен - Чалханоглу, Л. Мартинес, Биcсек.

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