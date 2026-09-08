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С Месси, Мбаппе, Кейном, но без Роналду: France Football назвал номинантов на Золотой мяч-2026

30 претендентов поборются за самую престижную индивидуальную награду.
Сегодня, 18:45       Автор: Игорь Мищук
Названы претенденты на Золотой мяч-2026 / Ballon d'Or
Названы претенденты на Золотой мяч-2026 / Ballon d'Or

Во вторник, 8 сентября, журнал France Football представил список номинантов на Золотой мяч 2026 года.

В перечень претендентов на главную индивидуальную награду в футболе вошли 30 футболистов.

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Номинанты на Золотой мяч-2026:

  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
  • Пау Кубарси (Барселона)
  • Марк Кукурелья (Челси/Реал Мадрид)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Луис Диас (Бавария)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Габриэл Магальяэс (Арсенал)
  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Маркиньос (ПСЖ)
  • Садио Мане (Ан-Наср)
  • Лаутаро Мартинес (Интер Милан)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Майкл Олисе (Бавария)
  • Жоау Невеш (ПСЖ)
  • Вильян Пачо (ПСЖ)
  • Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Родри (Манчестер Сити/Барселона)
  • Фабиан Руис (ПСЖ)
  • Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ)
  • Вильям Салиба (Арсенал)
  • Дайо Упамекано (Бавария)
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  • Витинья (ПСЖ)

Официальная церемония вручения Золотого мяча-2026 состоится 26 октября в Лондоне.

Напомним, что в прошлом году Золотой мяч от France Football получил вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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