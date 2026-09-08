С Месси, Мбаппе, Кейном, но без Роналду: France Football назвал номинантов на Золотой мяч-2026
30 претендентов поборются за самую престижную индивидуальную награду.
Во вторник, 8 сентября, журнал France Football представил список номинантов на Золотой мяч 2026 года.
В перечень претендентов на главную индивидуальную награду в футболе вошли 30 футболистов.
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Номинанты на Золотой мяч-2026:
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- Пау Кубарси (Барселона)
- Марк Кукурелья (Челси/Реал Мадрид)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Луис Диас (Бавария)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Габриэл Магальяэс (Арсенал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Садио Мане (Ан-Наср)
- Лаутаро Мартинес (Интер Милан)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Вильян Пачо (ПСЖ)
- Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Родри (Манчестер Сити/Барселона)
- Фабиан Руис (ПСЖ)
- Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Дайо Упамекано (Бавария)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Витинья (ПСЖ)
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Официальная церемония вручения Золотого мяча-2026 состоится 26 октября в Лондоне.
Напомним, что в прошлом году Золотой мяч от France Football получил вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.
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