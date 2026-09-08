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Баскетбол

Харьковские Соколы переехали в Киев и ориентируются на чемпионство

Команда начала подготовку к новому сезону Суперлиги, в котором будет проводить домашние матчи в столице.
Сегодня, 15:43       Автор: Сергей Носенко
Харьковские Соколы / Getty Images
Харьковские Соколы / Getty Images

Харьковские Соколы начали подготовку к сезону-2026/27, старт которого предварительно запланирован на 3 октября. Из-за сложной ситуации с безопасностью команда переехала из Харькова в Киев, где теперь будет тренироваться и проводить домашние матчи, сообщает Суспильне Спорт.

В прошлом сезоне Соколы заняли второе место в регулярном чемпионате, но в полуфинале плей-офф уступили Киев-Баскету, а затем проиграли Ровно в серии за третье место. В итоге команда стала четвертой.

Новым главным тренером Харьковских Соколов в мае стал Дмитрий Забирченко, ранее возглавлявший Киев-Баскет. Вместе с ним в команду перешли четыре игрока киевлян — Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романица и Егор Сушкин.

Забирченко пока не стал называть конкретную турнирную цель, отметив, что команда должна прогрессировать от матча к матчу. При этом баскетболисты не скрывают чемпионских амбиций.

Напомним, Федерация баскетбола Украины раскрыла детали нового сезона Суперлиги GGBET.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперлига баскетбол Харьковские Соколы

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