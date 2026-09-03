Новый сезон баскетбольной Суперлиги: 10 команд и новый формат

Главный руководящий орган украинского баскетбола объявил о старте нового сезона мужской Суперлиги GGBET. Турнир элитного дивизиона начнется уже 3 октября и соберет 10 лучших клубов страны, включая абсолютного новичка национального первенства — команду Хмельницкий.

Помимо дебютанта, за чемпионство поборются признанные гранды отечественного баскетбола. Среди них действующий чемпион Днепр, а также клубы Киев-Баскет, Харьковские Соколы, Прикарпатье-Говерла, Запорожье, Черкасские Мавпы и Нико-Баскет.

Не обошлось в межсезонье и без ребрендингов: баскетбольный клуб Старый Луцк теперь будет защищать цвета региона под лаконичным названием Волынь, а коллектив из Ровно отныне носит обновленное имя Ровно Dream.

Сюрпризом стало возвращение к классическому разъездному формату проведения турнира. Команды проведут регулярный чемпионат в три круга, по итогам которых восемь лучших коллективов пробьются в весеннюю стадию плей-офф. Руководство лиги также пересмотрело регламент решающих игр: четвертьфинальные баталии продлятся до двух побед одной из команд, а вот судьба призовых мест в полуфиналах, финале и бронзовой серии будет решаться в противостояниях до трех триумфов.

Напомним, защитник сборной Украины перешел к дебютанту Еврокубка.

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