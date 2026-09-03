Легенда сборной Боснии завершит международную карьеру

Нападающий Шальке и сборной Боснии Эдин Джеко объявил о завершении международной карьеры.

40-летний футболист проведет последний матч за национальную команду, а затем попрощается с ней и фанатами.

Капитан сборной Боснии сыграет против Швеции в Лиге наций 2 октября. Это станет его последним матчем за команду.

Ничто в моей карьере не могло сравниться с той гордостью, которую я испытывал каждый раз, когда надевал эту футболку. Ничего. Это была мечта моего детства, мечта, которую я носил с собой в каждом из 151 матча, в которых мне выпала честь представлять свою страну на футбольном поле. Каждый раз я гордился этим, как в первый. С того матча с Турцией прошло почти двадцать лет. Многое изменилось, и я в том числе, но моя любовь к этой футболке осталась прежней. Теперь я чувствую, что пришло время отойти в сторону. Если я доиграл в сборной до 40 лет, то это потому, что я действительно отдавал всего себя. Каждый раз.

На счету Эдина Джеко 151 поединок за сборную Боснии, в которых он отличился 73 голами. 1/16 финала на ЧМ-2026 стала лучшим результатом для нападающего и его команды.

Ранее также сообщалось, что международную карьеру завершил и защитник сборной Германии.

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