Оснабрюк - Бавария 1:4: обзор матча и результат игры 02.09.2026

В среду, 2 сентября, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором Бавария встречалась в гостях с Оснабрюком.

Действующий обладатель национального трофея уверенно вышел в следующий раунд турнира, разгромив своего соперника из второго немецкого дивизиона со счетом 4:1.

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Бавария ожидаемо владела ощутимым преимуществом на протяжении всего противостояния, однако пропустила первой еще в начале встречи. Уже на пятой минуте эффектный удар удался Робину Майснеру, который издали поразил девятку ворот мюнхенцев.

Тем не менее еще до середины первого тайма подопечные Венсана Компани смогли отыграться и повести в счете. Сначала на 18-й минуте Гарри Кейн восстановил паритет в матче, а спустя шесть минут Том Бишоф вывел вперед уже гостей.

Вторую половину встречи Оснабрюк завершил вовсе без ударов в створ ворот соперника, а Бавария спокойно довела поединок до разгромной победы. На 73-й минуте Майкл Олисе увеличил преимущество мюнхенской команды, перебросив голкипера, а под конец матча Кейн оформил дубль и установил окончательный результат, реализовав пенальти.

Статистика матча Оснабрюк - Бавария 1/32 финала Кубка Германии

Оснабрюк - Бавария 1:4

Голы: Майснер, 5 - Кейн, 18, 86 (пен.), Бишоф, 24, Олисе, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.13 - 3.11

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 5 - 22

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 0 - 8

Фолы: 6 - 9

Оснабрюк: Крумрай - Фабински, Мюллер, Виманн - Каммербауэр, Вагнер, Якобсен (Раймунд, 62), Баджи (Фабер, 62) - Мюнст (Опитц, 74), Бек - Майснер (Кьере, 74).

Бавария: Урбиг - Браун (Дэвис, 62), Ким, Та, Станишич - Бишоф (Павлович, 80), Киммих - Диас, Сайбари (Карл, 62), Олисе (Ндиайе, 87) - Кейн (Лаймер, 87).

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