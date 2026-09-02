Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Британские боксеры встретились на пресс-конференции в Лондоне.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) проведет реванш с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Повторный поединок британских бойцов состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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В среду, 2 сентября, будущие соперники встретились на первой пресс-конференции после официального объявления реванша, а после мероприятия устроили традиционную битву взглядов.

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Dubois vs. Wardley for WBO world heavyweight gold 👑#DuboisWardley2 | Oct 17 | Exclusively live on DAZN ▪️ pic.twitter.com/nXEF0WWORg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 2, 2026

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа.

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