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Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Британские боксеры встретились на пресс-конференции в Лондоне.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) проведет реванш с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Повторный поединок британских бойцов состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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В среду, 2 сентября, будущие соперники встретились на первой пресс-конференции после официального объявления реванша, а после мероприятия устроили традиционную битву взглядов.

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа.

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Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

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