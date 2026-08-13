Промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа

Глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен рассказал, почему Фабио Уордли незамедлительно активировал пункт о реванше с Даниэлем Дюбуа после поражения и потери титула WBO в супертяжелом весе.

Промоутер отметил, что экс-чемпион уверен в своих силах и считает, что способен вернуть себе пояс.

Читай также: Стал известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли

"Это был его выбор и выбор его команды. Мы все узнаем в октябре. Он дважды отправил Дюбуа в нокдаун в начале боя, но Даниэль вернулся. Он продемонстрировал отличную дисциплину, прекрасно боксировал и показал, на что способен.

Так что это хороший бой. Думаю, Фабио в душе чувствует, что способен его остановить. Слушайте, он делал это почти со всеми своими соперниками - за исключением одного", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Напомним, что в мае Дюбуа победил Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него пояс WBO.

Ранее тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!