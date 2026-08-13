iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион

Артур Шах будет выступать за Лехию под руководством Владислава Лупашко.
Сегодня, 16:43       Автор: Игорь Мищук
Артур Шах перешел в Лехию / Lechia Gdańsk
Артур Шах перешел в Лехию / Lechia Gdańsk

Атакующий полузащитник Карпат Артур Шах продолжит карьеру в польской Лехии.

О переходе 21-летнего футболиста представитель второго дивизиона Польши сообщил на своем официальном сайте.

Читай также: Карпаты объявили о подписании испанского легионера

Украинский полузащитник пополнил состав гданьской команды на правах аренды до конца сезона-2026/27.

В прошлом сезоне Шах принял участие в 19 матчах Карпат, отличившись одним голом, а его действующий контракт с львовским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Отметим, что этим летом Лехию возглавил бывший тренер Карпат Владислав Лупашко. После трех туров текущего чемпионата команда занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице второго дивизиона, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что Карпаты оформили переход французского нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Карпаты Львов Лехия Гданьск

Статьи по теме

Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера
Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ
Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций
Интер согласовал покупку игрока сборной Англии Интер согласовал покупку игрока сборной Англии

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Бокс19:50
Хижняк получил соперника для первого в карьере титульного боя
Формула 119:30
Феррари привезет новое обновление двигателя в Монцу
Бокс18:59
Промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа
Европа18:45
Влахович подписал контракт с новым клубом
Украина18:27
Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера
Автоспорт18:15
ФИА сняла все санкции с представителей террористов
Европа17:39
Тренер ПСЖ озвучил амбициозную цель после завоевания Суперкубка УЕФА
Европа17:25
Аморим начал чистку в Милане
Европа16:48
Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена
Европа16:43
Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK