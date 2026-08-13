Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион

Артур Шах будет выступать за Лехию под руководством Владислава Лупашко.

Атакующий полузащитник Карпат Артур Шах продолжит карьеру в польской Лехии.

О переходе 21-летнего футболиста представитель второго дивизиона Польши сообщил на своем официальном сайте.

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Украинский полузащитник пополнил состав гданьской команды на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Artur Shakh został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. 21-letni ukraiński ofensywny pomocnik dołącza do Biało-Zielonych z Karpat Lwów na zasadzie wypożyczenia na sezon 2026/2027. Powodzenia! ⚪️🟢



👉 https://t.co/DBYz7yJyOW pic.twitter.com/a6FMvtITVM — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 13, 2026

В прошлом сезоне Шах принял участие в 19 матчах Карпат, отличившись одним голом, а его действующий контракт с львовским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Отметим, что этим летом Лехию возглавил бывший тренер Карпат Владислав Лупашко. После трех туров текущего чемпионата команда занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице второго дивизиона, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что Карпаты оформили переход французского нападающего.

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