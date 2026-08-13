Ауди отказалась от обновлений в этом сезоне

Ауди отложит крупное обновление двигателя до 2027 года, об этом сообщает Autoracer.

Команда решила не проводить серьёзную модернизацию силовой установки по ходу текущего сезона и сосредоточиться на масштабных изменениях по программе ADUO.

Основные изменения в конструкции двигателя запланированы на 2027 год. Добавим, что ранее команда уже обновляла мотор на Гран‑при Испании в Барселоне, была установлена более компактная турбина, что позволило прибавить около 9 л.с.

Благодаря этому болид стал эффективнее разгоняться после поворотов, а ориентировочный выигрыш составил около 0,3 секунды на круге.

К слову, Мерседес рискует потерять позиции после летней паузы.

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