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Ауди первой воспользовалась программой ADUO

Установили обновлённый двигатель уже в Барселоне.
Сегодня, 12:17       Автор: Валентина Чорноштан
Ауди / Getty Images
Ауди / Getty Images

На Гран‑при Барселоны Ауди уже использовала обновлённые двигатели, доработанные в рамках программы ADUO.

Отмечается, что команда заменила двигатели внутреннего сгорания на обеих машинах перед гонкой в Испании, и они уже включали свежие технические изменения.

Однако нужного эффекта в мощности так и не прибавилось, но улучшились управляемость и эффективность работы мотора. Об этом сообщает Motorsport.

Тем самым Ауди стала первой командой, внедрившей доработки по программе ADUO, сохранив при этом потенциал для дальнейших модернизаций в текущем и следующем сезонах.

К слову, действующие  чемпионы Формулы‑1 поддержали идею возвращения двигателей V8.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

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