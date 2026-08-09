Эпицентр - Шахтер 0:2: обзор матча и результат игры 09.08.2026

В воскресенье, 9 августа, Эпицентр принимал на своем поле Шахтер в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки" спокойно справились с соперником, одержав победу со счетом 2:0.

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Первый тайм команды провели без забитых мячей. Шахтер владел преимуществом, однако не смог поразить ворота соперника, а еще на 12-й минуте "горнякам" пришлось вынужденно заменить из-за травмы Педриньо. У Эпицентра свой шанс не реализовал Вадим Сидун, не сумев переиграть Дмитрия Ризныка.

Тем не менее уже в начале второй половины встречи гости повели в матче. На 49-й минуте Глейкер Мендоза навесил с левого фланга в штрафную, а Олег Очеретько выскочил из-за спин защитников и в падении переправил мяч в сетку.

Удвоил свое преимущество Шахтер на 77-й минуте усилиями Егора Назарины. После заблокированной защитниками подачи от Невертона украинский полузащитник подобрал отскок и с линии штрафной точно положил мяч в правый нижний угол.

Статистика матча Эпицентр - Шахтер 2-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Шахтер 0:2

Голы: Очеретько, 49, Назарина, 77

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 3 - 15

Удары в створ: 1 - 9

Угловые: 3 - 3

Фолы: 9 - 11

Эпицентр: Федотов - Репай, Таварес (Евпак, 73), Кош - Кирюханцев, Нене (Себерио, 46), Миронюк (Козак, 87), Климец - Рохас, Сидун, Сифуэнтес.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Грам, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Назарина, 12), Очеретько, Бондаренко (Изаки, 67) - Алиссон (Лукас, 80), Траоре (Элиас, 80), Мендоза (Невертон, 67).

Предупреждения: Миронюк, Кирюханцев - Алиссон.

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