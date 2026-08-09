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Автоспорт

Вольфф шокировал заявлением о будущем доминировании в Ф-1

Заявил, что Мерседес больше не будет доминировать.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Исполнительный директор Мерседеса Тото Вольфф считает маловероятным, что в Формуле‑1 вновь возникнет настолько продолжительное доминирование одной команды, каким оно было в начале гибридной эры.

По словам австрийца, успех Мерседеса с 2014 года во многом объяснялся преимуществом силовой установки. Сейчас же разрыв между командами значительно меньше,  пишет Racingnews365.

В пример он взял команду Скудерии, заявив, что Феррари находится рядом с ними, а любая ошибка с настройками или обновлениями может быстро изменить расстановку сил.

Также Вольфф отметил, что, по оценке ФИА, лучшим двигателем внутреннего сгорания сейчас обладает Ред Булл, тогда как силовая установка Мерседеса может быть сильнейшей в совокупности.

К слову, Формула‑1 намерена ещё снизить вес болидов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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