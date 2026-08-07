Формула-1 намерена еще снизить вес болидов

В идеале, к новому регламенту.

Директор ФИА по формульным сериям Николас Томбасис заявил, что планируется еще одно уменьшение массы болидов.

Напомним, что в этом сезоне болиды стали легче на 32 кг меньше, чем в предыдущим.

Однако как заявил Томбасис, серия хочет сделать еще несколько шагов в этом направлении.

Машины стали несколько легче и компактнее – гонщики это оценили. Устраивает ли это меня? Нет. Я бы хотел, чтобы болиды стали еще на 80 кило легче и, возможно, чуть короче, чуть меньше в будущем. Такова цель – сделать еще один большой шаг. Достигнут неплохой прогресс, но нельзя говорить, мол, дело сделано, мы достигли цели. В будущем мы хотим совершить еще один шаг в плане веса – существенный шаг

Ранее также сообщалось, что Ред Булл переманил специалиста.

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